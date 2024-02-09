Parçalı Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.02.2024 16:05

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçlardaki ihlallerden dolayı disipline gönderildi.

Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdivenlerin boş bırakılmaması; Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat; VavaCars Fatih Karagümrük ise talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya verildi.

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu üyesi de olan Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez ise Teksüt Bandırmaspor'un Galatasaray ile yaptığı maç sonrasında hakem ve görevliler hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi.

ETİKETLER
TFF PFDK Fenerbahçe Beşiktaş Fatih Karagümrük
Sıradaki Haber
İrlanda Milli Basketbol Takımı İsrail takımıyla el sıkışmayı reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:40
UNRWA Genel Komiseri, Gazze'de yarım milyondan fazla çocuğun eğitim alamadığını söyledi
16:37
Hudut Kartallar yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 15 kişi yakalandı
16:33
İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
16:31
Gazze'nin kuzeyinde halkın yemek zorunda kaldığı hayvan yemleri bile tükendi
16:23
İzmir'de kumar oynayanlara 809 bin TL ceza
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'mızın 5 sene daha kaybetmeye tahammülü yok
Aliyev, Akıncı TİHA'ların uçuşunu izledi
Aliyev, Akıncı TİHA'ların uçuşunu izledi
FOTO FOKUS
Bütün uzay alt yapımız ve uzayın geleceği tehlike altında
Bütün uzay alt yapımız ve uzayın geleceği tehlike altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ