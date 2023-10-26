Giresunspor Şanlıurfaspor maçına odaklandı

Yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Mehmet Birinc, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Giresunspor'da tekrar görev aldığı için duyduğu mutluluğu ifade etti.

Genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Birinci, göreve geldikleri ilk gün itibarıyla çalışmalara başladıklarını aktardı.

Birinci, ligin 10. haftasında 27 Ekim Cuma günü deplasmanda oynayacakları ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçından puan ya da puanlarla dönmek istediklerine işaret etti.

"Biz çotanak armanın daha iyi yerlerde olabilmesi adına elimizden gelen tüm çaba ve gayretimizi göstereceğiz. Çok çalışacak ve çok isteyeceğiz. Bizim için çok önemli olan Şanlıurfaspor maçına çıkacağız, sadece bu maça odaklanmış durumdayız. İnşallah iyi işler yaparak istediğimiz bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz."