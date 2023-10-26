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Spor
AA 26.10.2023 16:45

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 ön takvimi açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen motorsporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2024 sezonunun ön takvimi belli oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 ön takvimi açıklandı

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 12 etaptan oluşacak şampiyona, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Avustralya'da başlayacak ve 11-13 Ekim'de İspanya'da son bulacak.

Şampiyonaya gelecek sezon, Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) onay alınması halinde iki yeni pist dahil olacak.

Macaristan'ın Balaton Park Pisti ile İtalya'nın Cremona Pisti, motorseverlerin şampiyonada yeni durakları arasına girecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın planlanan 2024 takvimi şöyle:

23-25 Şubat: Phillip Adası / Avustralya

22-24 Mart: Barcelona-Katalonya / İspanya

19-21 Nisan: Assen / Hollanda

14-16 Haziran: Misano / İtalya

12-14 Temmuz: Donington Park / İngiltere

19-21 Temmuz: Autodrom Most / Çekya

9-11 Ağustos: Algarve / Portekiz

23-25 Ağustos: Balaton Park / Macaristan

6-8 Eylül: Nevers Magny-Cours / Fransa

20-22 Eylül: Cremona / İtalya

27-29 Eylül: Aragon / İspanya

11-13 Ekim: Jerez – Angel Nieto / İspanya

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