Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Giresunspor Gaziantep FK'yi ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
GZT Giresunspor, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor.
Yeşil beyazlı takım, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Gaziantep Futbol Kulübü ise kötü gidişe Giresun'da 'dur' demeyi amaçlıyor. 5 haftadır kazanamayan kırmızı siyahlıların 37 puanı var.
Evinde oynadığı 14 maçın 9'unu kazanan Gaziantep Futbol Kulübü, deplasman karşılaşmalarında ise istediği sonuçları alamadı. Erol Bulut'un öğrencileri, dış sahadaki 14 mücadelede 1 kez kazanabildi.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Giresunspor Gaziantep FK Süper Lig
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