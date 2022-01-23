Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Giresunspor Alanyaspor karşısında
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Ligde 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, 26 puanla 14. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşma hedefinde.
35 puanla ligin üst sıralarında yer alan Alanya ekibi ise 4 maçtır kaybetmiyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Giresunspor Alanyaspor Süper Lig
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