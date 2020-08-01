Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlerin gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek yarışmayla, çevre bilinci, doğal kaynakların verimli kullanılması, küresel iklim değişikliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, çevre kirliliği gibi konularda daha yaşanılabilir bir çevre için genç beyinlerden yeşil fikirler aranacak.

Yarışmaya, 18-29 yaş arasındaki gençler, bireysel, 2 kişilik veya 3 kişilik takımlar halinde 5 Ağustos Çarşamba gününe kadar "http://e-genc.gsb.gov.tr/EGenc/Content/Ideathon2020" web adresi üzerinden başvurulabilecek.

Çevre üzerine yenilikçi fikirler maratonunda finalistler 12 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Finaller ise 17-20 Ağustos tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek.

Finalist ekiplere, fikirlerini geliştirmeler için 30 saat süre verilecek. Finalist 10 fikir 30 saat sürecek Genç Ideathon'da fikirlerini geliştirecek ve süre sonunda alanında uzman kişilerden oluşan jüriye sunum yapacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 lira para ödülü verilecek.