Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gönüllülerin katılımıyla "Plogging" (Koşarken çöp toplama) etkinliği düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, genç birey-doğa ilişkisi ekseninde yürüttüğü "Yeşil Beceriler Projesi" ile daha yeşil bir dünya için gençlerin doğaya karşı saygı ve sevgi duygularının içselleştirilmesine, çevresel duyarlılığın gelişmesine, gençlerin doğanın içerisinde anılar, deneyimler ve beceriler edinerek çevresel duyarlılık eğilimlerini deneyimlerle zenginleştirmeyi amaçladığı belirtildi.

"Bu deneyimi gençlere arkadaşlık ve dostluk ortamında sağlayarak, doğanın tadını doyasıya çıkaracakları ve üretecekleri sanat atölyeleri, ekoloji ve doğa temalı etkinlikler, doğa bilimleri atölyeleri, sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek farklı gönüllülük çalışmaları ile projelere liderlik etmelerini sağlayacak farklı adımlardan oluşan etkinliklerin derlenmesiyle sürdürülebilir bir ekolojik gençlik projesi olarak gençlik merkezlerinde gerçekleştiren Bakanlık, bu doğrultuda 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yeni bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor."