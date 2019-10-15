Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımın ardından, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Saint Pauli tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Şahin'e destek açıklaması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile futbolcu, bir araya geldi.

Kasapoğlu, Bakanlıktaki kabulde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğe muzafferiyet diledi.

"Rabbim kahraman askerimizi korusun"

Harekatın hızlı ve başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten Bakan Kasapoğlu, "İnsanlığın esenliği ve barışı için çalışan bir süreç var. Rabbim kötülüklere karşı tüm askerlerimizi, kahraman ordumuzu korusun" dedi.

Enver Cenk Şahin'in, Almanya'da Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyleyen Kasapoğlu, "Onun yaşadığı süreci hepimiz biliyoruz. Ülkemizin sınırdaki harekatı vesilesiyle esenlik getirme amaçlı yapılan operasyon çerçevesinde, askerlerimize gönülden olan selamını, sevgisini ileten o sembolik selamı başka yere yorumlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu açıkçası üzücü olduğu kadar da utandırıcı bir durum" diye konuştu.

Kaynak: AA