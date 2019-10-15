Spor
Victor Ruiz 1 ay yok15 Ekim 2019 Salı 16:49 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 16:54
Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz, sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan idmanın ardından sağ bacak alt arka adalesinde ağrı hissettiği belirtilerek, "Victor Ruiz'in çekilen MR sonucuna göre, soleus kasında ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Victor Ruiz, sabah yapılan idmanda yer almamıştı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Victor Ruiz Beşiktaş