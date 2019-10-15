Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan idmanın ardından sağ bacak alt arka adalesinde ağrı hissettiği belirtilerek, "Victor Ruiz'in çekilen MR sonucuna göre, soleus kasında ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Victor Ruiz, sabah yapılan idmanda yer almamıştı.

Kaynak: DHA