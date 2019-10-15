Spor
Martin Skrtel milli formaya veda etti15 Ekim 2019 Salı 16:45 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 16:52
Medipol Başakşehir'in 34 yaşındaki deneyimli stoperi Martin Skrtel, Paraguay ile oynanan hazırlık maçında son kez Slovakya Milli Takımı forması giydi.
103 kez milli formayı terleten 34 yaşındaki futbolcuya, çerçeveli forması hediye edildi.
Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Martin Skrtel, sezon başında Atalanta'ya imza atmış ancak İtalya kulübü, oyuncunun sözleşmesini feshetmişti. İtalya'dan ayrılan Skrtel, transferin son gününde Medipol Başakşehir'e imza atmıştı.
Kaynak: TRT SPOR
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