Adem Ljajic yıldızlaştı15 Ekim 2019 Salı 15:57 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 16:13
Beşiktaş'taki performansıyla tartışılan Adem Ljajic, milli takım formasıyla yıldızlaştı. Tecrübeli oyuncu, Sırbistan'ın deplasmanda Litvanva'yı 2-1 yendiği maça 2 asistle damga vurdu.
Sırbistan, 2020 Avrupa Futbol şampiyonası elemelerinde Litvanya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Beşiktaşlı Adem Ljajic, ülkesini galibiyete taşıyan oyuncu oldu. 85 dakika sahada kalan Ljajic, 2 asistle maça damga vurdu.
Beşiktaş'taki performansı ile tartışılan 28 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Abdullah Avcı, Wolverhampton karşılaşması sonrasında ''Ljajic'in performansından bende memnun değilim'' açıklamasında bulunmuştu.
Tecrübeli oyuncu, son oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde 45 dakika süre alabilmişti.
Ljajic, Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 1 gol attı, 2'de asist yaptı.
Kaynak: TRT SPOR