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Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi başladı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan video paylaşımında ise, "Hikaye yeniden başlıyor. Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Mert Nobre gençlerbirliğiSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 16:44
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