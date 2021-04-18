Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gençlerbirliği'nde iki pozitif vaka
Gençlerbirliği'nde 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
H.K. Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 2 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 18, 2021
Futbolcularımızın tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/XnjkT6g5kF
Etiketler: Gençlerbirliği Koronavirüs
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