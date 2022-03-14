Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "14 Mart 1923 günü bir lisenin bahçesinde yeşeren umutlarla kurulan Gençlerbirliği, bugün 99 yaşında! Kurulduğu günden bugüne gençlere güvenmekten vazgeçmeyen, değerlerinden kopmadan büyüyen Gençlerbirliği, yüz yıla dayanan mazisiyle Türk futbolundaki özgün yerini korumaya devam ediyor. İsmiyle, armasıyla, tarihiyle ve kültürüyle özgün bir camia olan Gençlerbirliği başkenti temsil etmeye, Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olmaya devam edecek. Gençlerbirliği, var ol daima!"

Gençliğin İsyanı 99 yaşında! pic.twitter.com/a1vba66ZTf — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 13, 2022

MKE Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama

MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

"Ankara'mızın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarız. Ankara sporunun başarısı ve ileri gitmesi için dostluğumuzun artarak devam etmesini diliyor, Gençlerbirliği'nin bugünlere gelmesinde emeği geçenleri saygı ile anıyoruz."