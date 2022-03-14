Saran Media Group'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, 1-C, 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17.00'ye kadar süre tanınmıştır. Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz."

Açıklamada, ihale sürecinde alternatif olarak sunulan SüperLig TV proje ve vizyonunun da kuvvetle arkasında olunduğu vurgulandı.