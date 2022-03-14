TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik." ifadesine yer verildi.

Paket 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları.

Paket 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları.