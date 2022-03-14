Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
TRT, yayın ihalesi sözleşmelerini TFF'ye teslim etti
[Fotoğraf: Arşiv]
TRT, yayın ihalesinde 1-D (1. Lig yayın hakları ve Süper Lig özet) ve 1-F (Süper Lig radyo yayın hakları) paketleri için gerekli sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.
TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik." ifadesine yer verildi.
Paket 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları.
Paket 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları.
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