Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 18 Yaş Altı Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Üçlü Turnuva ilk maçında milliler, MFK Kravare Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında 1-0 geriye düştü.

Milliler, 81. dakikada bulduğu golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

18 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçını 14 Ekim Pazartesi günü Çekya ile yapacak.

Kaynak: AA