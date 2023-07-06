Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.07.2023 10:50

Genç haltercilerden Avrupa şampiyonluğu

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda yıldız kadınlarda 40 kiloda Yağmur Melek Şahin, 45 kiloda Ezgi Kılıç da 3'er altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Genç haltercilerden Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde yıldız kadınlarda 40 kiloda Yağmur Melek Şahin, podyuma çıktı.

Ay-yıldızlı halterci koparmada 56 kilo, silkmede 71 kilo, toplamda da 127 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Yağmur Melek, silkmedeki 71 kiloluk kaldırışıyla 15 yaş altı Avrupa rekorunu kırdı.

Genç haltercilerden Avrupa şampiyonluğu

Yıldızlar 45 kiloda Ezgi Kılıç ise koparmada 62, silkmede 76 ve toplamda 138 kiloluk dereceleriyle yine 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü sporcuları ve antrenörlerini kazanılan madalyalardan dolayı tebrik etti.

ETİKETLER
Halter
Sıradaki Haber
Kırkpınar'ın beklenen lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ni sardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Kastamonu'da ormanlara girişler yasaklandı
11:37
Bu hafta 8 film vizyona girecek
11:34
İlk yarıda elektrikli otomobil satışları katlandı
11:31
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
11:27
Sigortalanan küçükbaş hayvan sayısı 12,7 milyona ulaştı
11:18
İstanbul'da göçmen denetimi: 186 düzensiz göçmen yakalandı
Konya ovası lavanta kokusuyla misafirlerini ağırlıyor
Konya ovası lavanta kokusuyla misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ