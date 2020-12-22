Olimpik Cimnastik Salonu'nda 17 Aralık'ta başlayan Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci'den oluşan milli takım, tarihinde ilk kez takım halinde finale çıktı ve Avrupa 4'üncüsü oldu.

İlk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde finale çıkan kadın sporcular, hem gençlerde hem de büyüklerde ilk defa madalya aldı.

Şampiyonanın büyükler kategorisinde ilk defa yarışan 16 yaşındaki milli sporcular Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci tecrübe edindikleri şampiyonayı değerlendirdi.

Dilara Yurtdaş: Şimdi daha çok çalışma zamanı

Milli cimnastikçi Dilara Yurtdaş, şampiyonanın kendilerine büyük katkı sağladığını söyledi. Yurtdaş, bundan sonra daha çok çalışmaya odaklandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Güzel bir şampiyona oldu. Hatalarımız oldu ama biz daha çok çalışıp madalya alacağız. Bu tecrübe bizim için güzeldi. İlk Avrupa şampiyonamdı ve heyecan vardı. Bu şampiyonada neler yapabildiğimizi gördük. Şimdi daha çok çalışma zamanı."

Milli sporcu Bilge Tarhan da büyük bir şampiyonaya katılmanın gururunu yaşadığını kaydetti. Bilge, çalışmalarını daha sıkı bir şekilde sürdüreceğini aktardı.

"Büyük şampiyonalar için güzel bir tecrübe edindik. Bundan sonra daha yoğun çalışacağım. Artık katılacağım şampiyonalarda madalyayla dönmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Ece Yağmur Yavuz da bu şampiyonada Türkiye'yi temsil ettiği için büyük gurur yaşadığını dile getirdi.

Şampiyonanın atmosferinin farklı olduğunu anlatan Ece, edindiği tecrübeyle bundan sonraki şampiyonalarda daha iyi olacağını kaydetti.

Cemre Kendirci: Bu şampiyona bana fayda sağladı

Cemre Kendirci de önemli bir şampiyonada mücadele etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cemre, genç bir takımla şampiyonaya katıldıklarını vurguladı.

"Takım olarak 4. olduk. İlk defa böyle bir başarı elde edildi. Bundan daha iyileri de olacak. Bu şampiyona bana fayda sağladı. Hatalarımı gördüm. Artık bu hatalarımın üzerine gideceğim."

[Fotoğraf: AA]

Özgür Gümüşlü: Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara gitmek

Sporcuların antrenör Özgür Gümüşlü, kadın cimnastikçilerin şampiyonada ellerinden geleni yaptığını söyledi. Gümüşlü, sporcuların performanslarından memnun olduklarını dile getirdi.

"İlk defa Avrupa şampiyonasına katılmalarına rağmen hata yapmadılar. Çok mutluyuz. Sporcularımız gelecek vadediyor. Genç sporcularımızla uzun yıllar devam edeceğiz. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara gitmek."