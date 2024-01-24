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Spor
TRT HABER/AA 24.01.2024 16:51

Gaziantep'te kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep'te kazanan çıkmadı
[Fotograf: AA]

Kalyon Stadı'nda hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...
Ev sahibi ekibi öne geçiren golü 31. dakikasında Metehan Mert'in kendi kalsesine attı.
 
Konuk ekibin golünü ise 42. dakikada Marlos Moreno attığı golle karşılaşmaya eşitlik getirdi.
 
Karşılaşmada taraflar yakaladıkları pozisyonlardan skor üretemedi ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı. İki ekibin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
 
Gaziantep FK puanını 23'e, küme düşme hattındaki TÜMOSAN Konyaspor ise 21'e yükseltti. 

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan ev sahibi takımından Mustafa Eskihellaç, ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.

14. dakikada konuk ekibin atağında Moreno'nun pasıyla hareketlenen Guilherme, rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanında yaptığı vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.

GOL - 31. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın sağ kanattaki atağında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya topla buluşan Ogün Özçiçek'in vuruşunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-0

GOL - 42. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topu önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

60. dakikada Markovic'in yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Djilibodji'nin vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

82. dakikada sağ kanattan Prip'in ortasında Cicaldau'nun kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

84. dakikada Gaziantep FK'nın sağdan kullandığı kornerde ön direkte topa iyi yükselen Djilibodji'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kontrol etti.

86. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Metehan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

90+5. dakikada Cicaldau'nun sıfırdan penaltı noktasına çevirdiği topu Soner Dikmen düzeltip vurdu, meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais (Salem M'Bakata dk. 77), Papy Djilobodji, N’koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp (İlker Karakaş dk. 61, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Mirza Cihan (Deian Sorescu dk. 61)

Konyaspor: Deniz Ertaş, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Ahmet Oğuz (Kahraman Demirtaş dk. 62), Soner Dikmen, Steven N’Zonzi, Robert Muric (Daniel Prip dk. 62) Alexandru Cicaldau, Marlos Moreno (Oğulcan Ülgün dk. 70), Sokol Cikalleshi (Yunus Mallı dk. 62)

Goller: Ogün Özçicek (dk. 31) (Gaziantep FK), Moreno (dk. 41) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ogün Özçicek, Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK),Deniz Ertaş, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

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