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Spor
AA 24.12.2023 09:43

Gaziantep FK'nin 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, 4 maç sonra galip geldi.

Gaziantep FK'nin 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'deki son galibiyetini 12. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında yenildi, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldı.

Dün deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gaziantep FK, 4 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Max Gradel siftah yaptı

Sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen Fildişi Sahilli oyuncu Max Gradel, kart cezalısı olduğu Trabzonspor maçı hariç tüm maçlarda sahada takımı için ter döktü.

Sivasspor maçında attığı gol ve yaptığı asistlerle adından söz ettiren Gradel, Gaziantep FK'de ilk golünü atarak siftah yaptı. Gradel, 3 asist ile takımına gol yollarında katkıda bulundu.

Fatih Karagümrük'ü deplasmanda ilk defa yendi

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ile şimdiye kadar oynadığı 7 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynadı.

Dün oynanan maça kadar rakibini deplasmanda hiç yenemeyen Gaziantep temsilcisi, maçtan galip ayrılarak bu seriyi bozmayı başardı.

Draguş, takımı sırtlamaya devam ediyor

Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Draguş, dün attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Takımın en skorer oyuncusu konumunda olan Draguş, dünkü maçta ilk asistini yaptı.

Ayrıca, Gaziantep FK, Draguş'un gol attığı 6 farklı karşılaşmadan sadece Trabzonspor'a karşı yenildi.

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