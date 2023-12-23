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Spor
TRT SPOR 23.12.2023 21:40

Spor camiasından şehit askerler için taziye mesajı

Spor camiası, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajları yayımladı.

Spor camiasından şehit askerler için taziye mesajı

Spor camiası, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde terör örgütü mensuplarının hain saldırısında şehit düşen askerlerimiz için tek yürek oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının yanısıra diğer spor federasyonları da taziye mesajı yayınladı.

Mesajlarda, kahraman askerlerimize rahmet, kederli aileleriyle Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer spor kulüpleri de başsağlığı mesajı yayınladı.

Yaşanan acının dile getirildiği mesajlarda, şehit askerlerimize rahmet dilendi.

 

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