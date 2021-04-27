Süper Lig ekibi Gaziantep, 3 futbolcusuyla ilgili çıkan bahis iddialarına ilişkin, "Tarafımıza ve adli makamlara sunulan belge ve bilgiler ışığında kulübümüzce oluşan kanaat, futbolcularımızın bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönündedir." duyurusunda bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-siyahlı formayı giyen 3 futbolcuyla ilgili olarak geçen günlerde bazı basın kuruluşlarında çıkan iddiaların üzüntüyle takip edildiği ifade edildi.

Bu iddiaların ardından futbolculardan kulüp olarak savunmalarının talep edildiği, kendilerinin de gerekli bilgi ve belgeleri kulübe sundukları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yaşanılan gelişmelerin ardından futbolcularımız, savcılığa giderek gerekli şikayetlerde bulunmuşlardır. Tarafımıza ve adli makamlara sunulan belge ve bilgiler ışığında kulübümüzce oluşan kanaat, futbolcularımızın bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönündedir. Basında aleyhlerine çıkan haberler tüm bu olaylara ilave olarak mağduriyetlerini daha da arttırmaktadır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, bu iddiaların hemen ardından yönetim kurulumuz toplanarak, hem iddialara konu olan oyuncularımızı hem de takımımızı koruma amacıyla ve savunmaları tarafımıza ulaşana kadar geçtiğimiz gün oynanan BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmaması kararlaştırılmıştır. Ancak elde edilen gerekli belge ve bilgiler ışığında yönetim kurulumuz, oyuncularımızın bu olaylar üzerinden daha fazla yıpratılmaması gerektiğini düşünerek, adli makamlara taşınan bu olayın ardından futbolcularımızın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ve maç kadrosuna alınmalarının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini kararlaştırmıştır."

Açıklamada, olayla ilgili adli makamların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde araştırmaların sürdüğü kaydedildi.