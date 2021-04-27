Kaza yapan araçtan sağ çıkarıldı. Ancak hastanede haftalardır verdiği mücadeleyi kazanamadı. 17 yaşındaki Atletizm sporcusu Şevval Şengün hayatını kaybetti.

Kaza 5 Mart'ta meydana geldi. Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na giden kafileyi taşıyan minibüs, İstanbul'dan Antalya'ya gidiyordu. Burdur'da kaza yaptı.

Minibüste bulunan Şevval Şengün kazada ağır yaralandı.

52 gün yaşam mücadelesi verdi

Şengün, hemen Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı, daha sonra Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

52 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ancak yoğun bakımda tedavi gören genç sporcu hayatını kaybetti. 17 yaşında hayata gözlerini yuman genç atlet İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu sporcunun ölümü ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı diledi

Şevval Şengün son yolculuğuna uğurlandı

Şevval Şengün için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verilen milli sporcunun törenine İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.