18 yaşındaki Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli sporcu, öğrencilerle deneyimlerini ve hedeflerini paylaştı.

"Tokyo'da İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum"

Sümeyye Boyacı, sporcu kimliğinin, yoğun ve disiplinli çalışma prensiplerinin her zaman önde geldiğini belirtti.

"Her gün 8 saat antrenman yapan, çok yoğun çalışan ve olimpiyatlara hazırlanan bir sporcuyum. Tokyo'da altın madalya almak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum."

"Rakiplerin ne kadar zorlu ve kaliteliyse, başarı da o kadar kıymetli olur"

Milli sporcu, kaybettiği yarışların kendisini daha fazla başarıya götürdüğünü anlattı.

"Başarılı olduğumda kendimi zafer sarhoşluğuna kaptırmam. Olamadığım zaman da umutsuzluğa kapılmamam gerek. Henüz 16 yaşındayken, 45 yaşında, yılların olimpiyat şampiyonu bir rakibe sahip olduğum için çok şanslıyım aslında. Çünkü rakiplerin ne kadar zorlu ve kaliteliyse, başarı da o kadar kıymetli olur. Evet, altın madalyayı çok seviyorum ama beni geliştiren zaferler değil, yenilgiler oldu. Kazanmak Tanrı'nın ödülüyse, kaybetmek de öğretme biçimi."

"Büyük başarılar çabaya bağlıdır ve durmaksızın çalışma gerektirir"

Boyacı, yurt dışında psikoloji eğitimi almak ve Uluslararası Paralimpik Komitesinde psikolog olarak çalışmak istediğini kaydetti.

"Bence gerçek başarı, önümüze çıkan engelleri, zirveye giden yolculukta basamak olarak kullanabilmek. Büyük başarılar çabaya bağlıdır ve durmaksızın çalışma gerektirir. Aksi mümkün değildir."