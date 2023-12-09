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Spor
AA / DHA 09.12.2023 14:20

Gaziantep FK Trabzonspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Gaziantep FK Trabzonspor'u konuk edecek

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Gaziantep FK, Süper Lig'in geride kalan 14 haftasında 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 15 puan topladı. Haftaya 14. sırada giren kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

Ligde son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Trabzonspor, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçip, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, karşılaşmada yer alamayacak.

Mendy geri dönüyor

Karşılaşmanın son çalışmasını bugün tamamlayacak olanTrabzonspor’da, Sivasspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşüp, Kayserispor karşılaşmasında forma giyinemeyen Mendy’nin, Gaziantep FK deplasmanında yeniden forma giyinmesi bekleniyor.

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