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Spor
AA 09.12.2023 14:15

Başakşehir Hatayspor'u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Başakşehir Hatayspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Şeker yönetecek.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan aldı. Rakiplerine 8 kez mağlup olan turuncu-lacivertli takım, haftaya 17. sırada girdi.

Ligde oynadığı 14 maçta 18 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren Hatayspor, rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.

Hatayspor'da sakatlığı bulunan Mehdi Boudjemaa karşılaşmada forma giyemeyecek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel de soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

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