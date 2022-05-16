Gaziantep FK, deplasmanda galibiyete hasret
Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon deplasmandaki tek galibiyetiyle dış sahanın en başarısız takımı oldu.
Son olarak taraftarı önünde Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı yedi maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Ligin 31. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, İttifak Holding Konyaspor'a rakip sahada 4-1 yenildi.
İzmir ekibi Göztepe ile evinde 1-1 kalan ve Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenilen kırmız-siyahlı ekip, Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Dün de Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Gaziantep temsilcisi galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.
Dış sahada ligin en kötüsü
Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 19 karşılaşmada sadece 6 puan alabildi.
Bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, sezonun son deplasman karşılaşmasında Alanya'dan puansız ayrılınca ligin en kötü deplasman takımı olarak puan cetvelinde yer aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.
Bu maçlarda rakip ağlara 13 gol bırakan Gaziantep temsilcisi kalesinde ise 39 gole engel olamadı.
Gaziantep FK, ligin son haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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