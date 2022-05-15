Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Dilek Koçak 800 metrede yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli atlet Dilek Koçak, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı.
Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde yarışmacılar, branşlarında ter döktü.
Kadınlar 800 metrede piste çıkan sporculardan Dilek Koçak, 2.06.95'lik derecesiyle 2.07.10'la Merve Aydın'a ait yıldızlar Türkiye rekorunu geliştirdi.
17 yaşındaki milli atlet, yarışın ardından büyük sevinç yaşadı.
Etiketler: Milli Sporcular Atletizm
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