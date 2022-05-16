Milli sporcuların 8 altın, 19 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 44 madalya elde ettiği Caxias do Sul kentindeki düzenlenen organizasyon, sona erdi.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında sporcuları kutlayarak, "Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.