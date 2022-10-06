Gaziantep FK Adana Demirspor'u ağırlayacak
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında 7 Ekim Cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek.
Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 11 gole engel olamadı.
Puan cetvelinde 10. sırada yer alan ve son 4 maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip üst sıralara yükselmek istiyor.
Öte yandan, zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Yeni Hatay Stadı'nda oynayan Gaziantep FK, bu sezon ilk kez evinde taraftarıyla buluşacak.
Ligde topladığı 17 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Adana Demirspor, 11 puanı olan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon Gaziantep temsilcisini 4-0 ve 3-0'lık skorlarla yenmişti.
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