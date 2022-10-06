Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre Özbayer getirildi
TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Emre Özbayer ile anlaşma imzalandı.
Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktör Emre Özbayer ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Emre Özbayer ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz."
Eskişehir temsilcisi önceki gün teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollarını ayırmıştı.
Etiketler: Eskişehir
Son Haberler
- 14:35
- 14:32
- 14:36
- 14:35
- 14:24
Sıradaki Haber
Haaland rekorlara, Manchester City galibiyete doymuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz