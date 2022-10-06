Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları yarın ABD ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın ABD ile karşılaşacak.
Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak.
F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.
Milli takım, grup mücadelesini 8 Ekim Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynayacağı Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.
Etiketler: Filenin Sultanları Voleybol ABD Polonya
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