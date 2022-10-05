Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki maçı 5-0 kazanan ay-yıldızlılar, büyük sevinç yaşadı. Saha içinde galibiyeti kutlayan milliler, Bakan Kasapoğlu'nun bulunduğu tribünün önüne gitti.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, daha sonra sahaya inerek tebrik ettiği teknik ekip ve futbolcularla galibiyet fotoğrafı çektirdi.