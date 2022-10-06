Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta tek maçla başlayacak
Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesi, 7 Ekim Cuma günü Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor arasında yapılacak maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 8. haftanın programı şöyle:
7 Ekim Cuma:
20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)
8 Ekim Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
9 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
Etiketler: TFF 1. Lig
Son Haberler
- 16:52
- 16:44
- 16:44
- 16:40
- 16:38
Sıradaki Haber
Türkiye Basketbol Ligi maçları TRT Spor Yıldız'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz