Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 8. haftanın programı şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)

8 Ekim Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

9 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)