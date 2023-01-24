K Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında evinde Kalev-Cramo takımını 77-62 yenen Gaziantep Basketbol, ikinci maçında deplasmanda Hollanda ekibi Heroes Den Bosh'u 82-63 mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, grubun üçüncü maçında ise taraftarı önünde Almanya ekibi HAKRO Merlins Crailsheim'i 105-87 yenmeyi başardı.

Grubunda namağlup lider olan Gaziantep temsilcisi, yarın deplasmanda Kalev-Cramo'yu yenip gruptan çıkmayı garantilemek ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar bir üst turda mücadele etme hakkı yakalayacak.

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Kalevi Spor Salonu'ndaki mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.