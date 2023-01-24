Konya'da yaşayan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Seren, 5 yaşındayken masa tenisi oynayan ablasından etkilenerek bu spora gönül verdi.

Ailesinin de desteğiyle Selçuklu Belediyespor Kulübünde antrenmanlara başlayan Seren, kulüpteki elemeleri geçerek, masa tenisi takımına katıldı.

İki yıl önce Konya'da düzenlenen, Minikler Ferdi Milli Takım Seçmeleri'nde, "minik altı" kategorisinde Türkiye şampiyonu olan milli sporcu, Avusturya'da 11-14 Ocak'ta düzenlenen WTT Youth Contender'da "U11" kategorisinde bronz kupa aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yemek masalarını tenis masası gibi kullandı

Küçük yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Seren, haftanın her günü 3 saat antrenman yaptığını söyledi. Seren, masa tenisine başladığında, ilk antrenmanlarını ablasıyla yaptığını aktardı.

"Özellikle salgın dönemindeyken, evde yemek masalarını birleştirerek birbirimize rakip oluyorduk. Daha sonra masa tenisi sporuna başlamaya karar verdim. Selçuklu Belediyespor Kulübünde altyapıdan takıma girmeyi başardım."

Seren, okulla sporu birlikte yürütmenin kendisini zorlamadığını, verilen ödevleri zamanında yaparak derslerinde başarılı olduğunu anlattı. Seren, bu süreçte ailesinin de kendisine destek olduğunu vurguladı.

"Masa tenisinde başarı elde edebilmek için çok çalıştım. İlk başladığımda çok hevesli değildim ancak hırslandım ve bu seviyeye kadar çıkabildim."

[Fotoğraf: AA]

Hedefini hep yüksek tutuyor

Seren, masa tenisinin, akıl ve hız gerektirdiğine dikkat çekti.

"Bundan sonraki hedeflerim, kendimi daha fazla geliştirerek, önce Türkiye şampiyonalarında, daha sonra da olimpiyatlara giderek ülkemi temsil etmek. Bu manada kulüpteki hocalarım ve takım arkadaşlarım da çok destek oluyor. Avusturya'da kazandığım üçüncülük neticesinde, dünya sıralamasındaki derecemi 23'e yükselttim. Bu sıralamayı, daha çok çalışarak ilk 5'e, ilk 3'e yükseltmek istiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çalışmalarımı hiç aksatmadan sürdürüyorum. Masa tenisiyle hayatım hareketlendi. Bu spor beni bedenen, ruhen güçlendirdi ve olgunlaştırdı. İlerleyen süreçte sergileyeceğim performansımla herkesi gururlandıracağıma inanıyorum."