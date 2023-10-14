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Spor
İHA 14.10.2023 17:19

Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakası yapıldı

Cumhuriyetin 100. yılında başkentliler yapımı tamamlanan Şaban Yılmaz Spor Kompleksi’nde “Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakası' ile buluştu.

Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakası yapıldı
[Fotograf: İHA]

ABB Yenimahalle Macunköy’de yapımını tamamladığı Şaban Yılmaz Spor Kompleksi’ni “Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakasıyla” açtı.

45 başpehlivan katıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan “Gazi Yağlı Güreşleri”, ABB'nin destekleriyle 45 başpehlivan ve 700 pehlivanın katılımıyla düzenlendi. Ayrıca Gazi Yağlı Güreşleri, her yıl düzenlenecek ve Güreş Federasyonu'nun resmi faaliyet programına dahil olacağı belirtildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

“Ankara Büyükşehir bünyesinde 17 bin 500 sporcumuz var”

Programda konuşan Başkan Yavaş, gerçekleştirilen güreş organizasyonlarını gördükten sonra, Ankara’da da eşsiz başpehlivanların yetişmesini istediğini söyledi.

Yavaş, büyükşehir bünyesinde 17 bin 500 sporcu olduğunu aktardı.

“Güreşinde kendilerine böyle gelenekleri var. Ata sporumuz, ata sporumuzun mutlaka geliştirilmesi lazım. İhmal edilmemesi lazım. Maalesef bugün daha popüler sporlar çok seyirci topluyor. Ama bugün burada gördüğümüz gibi kısa bir zamanda da olsa yapılan organizasyona epey katılanlar oldu. Daha önce Taha Akgül Rıza Kayaalp spor salonu açmıştık. Avrupa'nın en moderni. Şimdide bugünkü tesisi açıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceğiz. Ankara Büyükşehir bünyesinde dört spor kulübünde tam 17 bin 500 sporcumuz var. Bu yıl yüzlerce madalyayı Ankara'mıza kazandırdılar."

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