AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi önünde toplanan yarışçılar, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun verdiği startla yarışa başladı.

Bugün deneme sürüşlerinin gerçekleştirileceği yarışlarda 15 Ekim Pazar günü final müsabakaları yapılacak.

Tırmanma yarışlarının Melikgazi'ye renk kattığının altını çizen Palancıoğlu, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Başkanı Nevzat Aslan ise Kayseri'de bulundukları için mutlu olduklarını belirtti.