VakıfBank galibiyetle başladı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Karayolları'nı konuk etti.
Karayolları'nı 3-0 geçen VakıfBank, lige galibiyetle başladı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Setler: 26-24, 25-19, 25-18
Süre: 81 dakika (27, 29, 25)
VakıfBank: Frantti, Cansu Özbay, Karmen Aksoy, Ogbogu, İdil Naz Başcan, Busa, Caratasu, Aylin Acar, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen, Thompson
Karayolları: Elif Boran, Ezgi Arslan, Selin Navruz, Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Berka Buse Özden, Strunjak, Collar, Eylül Durgun
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu