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Spor
AA 14.10.2023 17:02

VakıfBank galibiyetle başladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

VakıfBank galibiyetle başladı
[Fotograf: AA]

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Karayolları'nı konuk etti.

Karayolları'nı 3-0 geçen VakıfBank, lige galibiyetle başladı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Setler: 26-24, 25-19, 25-18

Süre: 81 dakika (27, 29, 25)

VakıfBank: Frantti, Cansu Özbay, Karmen Aksoy, Ogbogu, İdil Naz Başcan, Busa, Caratasu, Aylin Acar, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen, Thompson

Karayolları: Elif Boran, Ezgi Arslan, Selin Navruz, Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Berka Buse Özden, Strunjak, Collar, Eylül Durgun

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

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