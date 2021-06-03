Real Madrid'deki 2. dönemine başlayan Carlo Ancelotti, dış transfer kadar iç transfere de önem veriyor.

İtalyan teknik adam, geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gareth Bale'a kapılarının açık olduğunu söyledi.

İspanyol ekibinin fark yaratacak oyunculara ihtiyacı olduğuna dikkat çeken 61 yaşındaki çalıştırıcı, ''Motive bir şekilde takıma dönecekse buna çok sevinirim'' dedi.

Gareth Bale ile daha önce de çalıştığını ifade eden Carlo Ancelotti, ''Ona hayranım ve Real Madrid için elinden geleni yapacağına eminim'' şeklinde konuştu.

Daha önce İspanyol ekibinde birlikte çalışan Carlo Ancelotti ve Gareth Bale, 2014 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra İspanya Kral Kupası zaferi yaşamışlardı.

Real Madrid formasıyla 251 resmi maça çıkan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, 105 kez fileleri sarsıp 68 de gol pası vermişti.