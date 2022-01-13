Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaraylı Marcao trafik kazası geçirdi
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira, trafik kazası geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra evine giden Brezilyalı futbolcunun aracına arkadan başka bir araç çarptı.
Marcao'nun yara almadığı kazada aracında hasar meydana geldi.
Etiketler: Galatasaray
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