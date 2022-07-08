Kazımcan Karataş, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Heyecanlıyım ama burada olduğum için ayrıca mutluyum. Umarım hem kendim hem de Galatasaray ailesi için güzel başarılara imza atarım. Takım arkadaşlarım geldiğim günden beri aile ortamını bana hissettirdi. Bu aile ortamında bulunduğum için mutlu ve huzurluyum."

"Sol bekte daha iyi hissediyorum"

Kazımcan, geçen sezon Altay'da daha çok sol bekte görev yaptığını anlattı.

"Geçen yıl daha çok sol bek ağırlıklı bir sezon geçirdim. Okan hocayla bu konu hakkında daha konuşmadık. Okan hocam saha içinde hangi bölgede görev verirse elimden geleni yapacağım. Sol bekten öne çıkışlarda daha rahat hissediyorum ve daha güvenli oluyorum. Bu yüzden sol bekte daha iyi hissediyorum. Kendimi saha içinde özgür ve güvenli hissediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kazımcan, Altay'da 6 yaşında futbola başladığını aktardı.

"Yaş kategorisinde görev aldıktan sonra kendimi A takımda buldum. Herkesin hayali A takımda forma giymek. Bu herkese nasip olmuyor. Geçen sezonu iyi geçirdim ve sonra da Galatasaray'a transfer oldum. Milli takımlarda alt yaş gruplarında oynadım ve ardından Ümit Milli Takım'a çağrıldım. Yavaş yavaş da A Milli Takım'a çağrılarak süre bulmak istiyorum."

Okan Buruk ile çalışma mutluluğu

Genç futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile çalışacağı için mutlu olduğunu vurguladı.

"Okan hoca ile görüştüğümüz zaman bana o sıcakkanlılığını hissettirdi. Galatasaray'ın büyüklüğünü dile getirdi. Ben de şartların oluşması durumunda Galatasaray forması giyeceğimi söyledim. Şartlar oluştu ve şu anda Galatasaray forması giyiyorum. Umarım uzun yıllar bu formaya hizmet ederim. Taraftarımız bize inansın, güvensin. Biz onlar için savaşacağız. Onlar da bizim için tribünde savaşsın. Umarım mayıslar ve şampiyonluklar bizim olur."

Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı takımda 88 numaralı formayı giyeceğini de sözlerini ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Avusturya'da hazırlıklarına devam etti.

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı.

Futbolcuların bir bölümü aletlerle kondisyon çalışması gerçekleştirirken, diğer grup ise zamana karşı koşular yaptı. Özellikle koşu çalışması sırasında bazı futbolcuların oldukça zorlandığı görüldü.

Kaleciler ise antrenör Fadıl Koşutan yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Yorgunluklarını Müslüm Gürses'in dinleyerek attılar

Galatasaraylı futbolcular, yoğun tempoda geçen antrenmanda yorgunluklarını Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını dinleyerek attı.

Futbolcular son bölümde buzlu suya girerek antrenmanı tamamlarken, bu sırada Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt yanında taşıdığı seyyar hoparlörden yabancı parçalar çaldı.

Patrick van Aanholt, Türk oyuncuların isteği üzerine Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını açarken, bazı futbolcular da parçaya eşlik etti.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

[Fotoğraf: AA]

Kadroda 34 futbolcu bulunuyor

Galatasaray'ın Avusturya kampında 34 futbolcu yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Fernando Muslera, Okan Kocuk, Jankat Yılmaz, Batuhan Şen, Berk Balaban, Patrick van Aanholt, Omar Elabdellaoui, Victor Nelson, Kazımcan Karataş, Oğulcan Çağlayan, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Metehan Baltacı, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Yunus Akgün, Özgür Baran, Beknaz Almazbekov, Emirhan Kayar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Eren Aydın, Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed, Bafetimbi Gomis

İlk hazırlık maçı yarın

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek.