Turuncu-lacivertliler, Duarte ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

"Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan kulübü Milan ile anlaşmaya vardı. Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonardo Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz."

25 yaşındaki savunma oyuncusu, Başakşehir ile geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta görev aldı. Duarte kariyerinde ayrıca Flamengo forması da giydi.