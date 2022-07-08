Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Duarte 4 yıl daha Başakşehir'de
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, takımda iki sezon kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte'nin transferi için İtalya'nın Milan Kulübü ile anlaştı.
Turuncu-lacivertliler, Duarte ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.
"Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan kulübü Milan ile anlaşmaya vardı. Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonardo Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz."
25 yaşındaki savunma oyuncusu, Başakşehir ile geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta görev aldı. Duarte kariyerinde ayrıca Flamengo forması da giydi.
Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya varıldı.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 8, 2022
https://t.co/tQIQqRT3iJ pic.twitter.com/DuT3ookSaq
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
Son Haberler
- 14:16
- 14:17
- 14:01
- 13:56
- 14:20
Sıradaki Haber
Afjet Afyonspor Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz