Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afjet Afyonspor Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı
TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçmişte yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen, eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Olcay Şahan'ı mor beyazlı renklere katmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Olay Şahan da sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e her zaman yanlarında durdukları için teşekkür etti.
Türk futbolunda çok önemli bir yer edinen yeni transferimiz Olcay Şahan'dan büyük Afyonspor taraftarına mesaj var. Tekrar hoş geldin @olcay_sahan10! pic.twitter.com/Kylp2t1iz6— Afjet Afyonspor (@AfjetAfyonspor) July 8, 2022
Etiketler: Transfer Haberleri Afyonkarahisar
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