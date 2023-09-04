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Spor
TRT SPOR 04.09.2023 16:35

Galatasaray'dan iki transfer daha

Galatasaray, Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ve stoper Davinson Sanchez ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan iki transfer daha

Sarı kırmızılılar, UEFA'ya kadro bildiriminin son gününde iki yeni oyuncuyla anlaşma sağladı.

Ndombele, tercihe bağlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak takıma katıldı. 26 yaşındaki oyuncunun maaşının bir bölümünü Tottenham ödeyecek.

Galatasaray, yine Tottenham'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i ise bonservisiyle kadroya dahil etti.

Sarı kırmızılılar, iki futbolcunun lisanslarını da takımsız olarak federasyonun sistemine yükledi.

Resmi sözleşmelerin imzalanmasının ardından iki oyuncu da Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilecek. Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Son olarak Napoli forması giyen Ndombele 40 maçta 2 gol 1 asist yaptı. Davinson Sanchez de geçen sezon Tottenham formasıyla 24 maça çıktı.

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