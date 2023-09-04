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Spor
TRT Haber 04.09.2023 16:13

Tayfur Bingöl yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi için Alanyaspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Tayfur Bingöl yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan Tayfur Bingöl'ün kalıcı transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta 34 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asist yaptı.


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