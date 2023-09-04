Milli sporculardan İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Organizasyonun ilk gününde grekoromen gençlerde Eren Uzun 77 kiloda altın, Kemal Yıldız 72 kiloda altın, Murathan Çimen 60 kiloda gümüş, Kemal Yurt 55 kiloda gümüş, Hamza Kurak 67 kiloda bronz madalya elde etti.

Gençler grekoromen kategorisinde takım olarak da gümüş madalya kazandı.

Eren UZUN Gençler Grekoromen 77 kg da Altın Madalya ile Dünya Şampiyonu,

Kemal YILDIZ Gençler Grekoromen 72 Kg da Dünya Şampiyonu,

Murathan ÇİMEN Gençler Grekoromen 60 Kg da Gümüş Madalya ile Dünya İkincisi,

Kemal YURT Gençler Grekoromen 55 Kg da Gümüş Madalya ile Dünya İkincisi pic.twitter.com/VlHvHNVvNW