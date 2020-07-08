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Galatasaray'dan Fatih Terim'e 46. yıl videosu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma transfer oluşunun 46. yılını kutladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in 1974 yılında Galatasaray'a transfer olması dolayısıyla bir video yayımladı.
Terim'in, Galatasaray'a attığı imza ile başlayan videoda, tecrübeli teknik adamın futbolcu ve antrenörken sarı-kırmızılı ekiple kaldırdığı kupaların görüntülerine yer verildi.
46 yıl önce bugün... @fatihterim Galatasaray’da! pic.twitter.com/86S6ei7c9A— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2020
Etiketler: fatih terim GalatasaraySon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 11:58
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