Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı
Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen teknik direktör Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Fatih Terim Galatasaray
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